ЄС запізнюється із виконанням зобов'язань щодо постачання Україні боєприпасів — Bloomberg

14:08 26 жовтня Київ, Україна

Європейський Союз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, що потенційно дає російським силам перевагу у постачанні боєприпасів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



Згідно з планами, розробленими на початку цього року, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.



За інформацією джерел, уже пройшло більше половини цього часу, проте план виконано лише на 30% і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогодні, ЄС ризикує не досягти своєї мети.



За словами обізнаних джерел, кілька держав-членів ЄС приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку із проханням продовжити цей термін.



Сполучені Штати, які мають на меті збільшити власне виробництво приблизно до 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля. Представники Білого дому відмовилися від коментарів.



Оскільки контрнаступ України досягає обмеженого прогресу, а союзники готуються до тривалої війни, постачання боєприпасів, обіцяні ЄС, мають вирішальне значення для того, щоб допомогти Україні не відставати від виробництва росії. За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 мільйони снарядів, тоді як москва також отримала постачання зброї з Північної Кореї та продовжує шукати снаряди радянських часів.



Союзники сподівалися, що їхня спільна підтримка зрівняється з росією за обсягом і що Київ матиме перевагу завдяки найкращим стандартам західних снарядів та зброї, сказав один із співрозмовників агентства.