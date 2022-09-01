18:17 05 серпня Київ, Україна

Щоб підготуватися до можливих перебоїв із постачанням газу з росії в період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року, ЄС остаточно ухвалив план зниження попиту на газ на 15%.

Згідно з планом, протягом періоду з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року країни-члени ЄС мають зменшити попит на газ на 15% порівняно із середньорічними показниками останніх 5 років.



Водночас план передбачає винятки для членів Євросоюзу. Зокрема, від обов'язкового зниження попиту на газ звільнено країни, які не підключені до газових систем інших членів ЄС. Крім того, країни, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою та сильно залежать від газу, також звільнені від цього, щоб уникнути ризику кризи у постачанні електроенергії.



Також країни ЄС погодили, яким чином відбуватиметься скорочення споживання газу, тому обрали такі заходи, як

скорочення споживання газу в електроенергетиці,

заходи щодо заохочення промисловості до переходу на інший вид палива,

національні кампанії з підвищення обізнаності,

цільові зобов'язання щодо скорочення опалення та охолодження,

ринкові заходи, такі як аукціон між компаніями.

Члени ЄС оновлюватимуть свої національні плани щодо скорочення споживання газу та звітуватимуть Європейській комісії.