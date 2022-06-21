ЄС офіційно має намір надати Україні статус кандидата

14:36 21 червня Київ, Україна

Усі 27 держав-членів Європейського Союзу мають намір офіційно надати Україні статус кандидата на вступ до блоку.

Про це 20 червня повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.



Зазначається, що на зустрічі послів ЄС у понеділок ніхто не заперечував проти цього рішення, проте формулювання щодо статусу Києва ще не оформлене письмово.



За даними Bloomberg, лідери ЄС обговорять заявку України на членство 23-24 червня на зустрічі у Брюсселі.



Крім того, блок має намір надати статус кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона виконає певні додаткові умови.