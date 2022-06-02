ЄС схвалив шостий пакет санкцій проти рф

17:47 02 червня Київ, Україна

На засіданні країн Євросоюзу, 2 червня, схвалили шостий пакет санкцій проти росії.

Про це повідомляє український журналіст Рікард Йозвяк.



За його словами, санкції щодо патріарха Кирила виключено.



Опублікування списку очікується завтра.



Раніше цього тижня лідери ЄС досягли компромісу щодо заборони на імпорт російської нафти. Ембарго торкнеться 90% всього російського нафтового імпорту до кінця цього року.