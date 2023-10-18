ЄС зобов'язаний продовжувати підтримувати Україну - Шарль Мішель

10:37 18 жовтня Київ, Україна

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що обов'язком ЄС є продовження підтримки України "довго, як це буде необхідно".

Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками онлайн-саміту Євросоюзу, присвяченого ситуації на Близькому Сході.



Мішель зазначив, що Європейський Союз повинен продовжувати надавати гуманітарну допомогу палестинцям і державам, які приймають біженців, але при цьому "залишитися рішучим і продовжувати підтримувати Україну".

"Наш обов'язок і відповідальність залишатися рішучими і продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно. Ми залишатимемося мобілізованими в цьому сенсі. Україна буде єдиним пунктом порядку денного наступного засідання Євроради", - сказав президент ЄР.

Політик додав, що росія "без сумніву є однією з країн, яка отримує переваги від серйозної ескалації насильства" на Близькому Сході і "почала користуватися ситуацією, щоб підживлювати наративи" проти Євросоюзу та партнерів.