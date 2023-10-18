ЄС зобов'язаний продовжувати підтримувати Україну - Шарль Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що обов'язком ЄС є продовження підтримки України "довго, як це буде необхідно".
Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками онлайн-саміту Євросоюзу, присвяченого ситуації на Близькому Сході.
Мішель зазначив, що Європейський Союз повинен продовжувати надавати гуманітарну допомогу палестинцям і державам, які приймають біженців, але при цьому "залишитися рішучим і продовжувати підтримувати Україну".
Мішель зазначив, що Європейський Союз повинен продовжувати надавати гуманітарну допомогу палестинцям і державам, які приймають біженців, але при цьому "залишитися рішучим і продовжувати підтримувати Україну".
Політик додав, що росія "без сумніву є однією з країн, яка отримує переваги від серйозної ескалації насильства" на Близькому Сході і "почала користуватися ситуацією, щоб підживлювати наративи" проти Євросоюзу та партнерів.
Під час press conference after the special VTC meeting of the members of the European Council on the situation in the Middle East https://t.co/gi9JKdOVQ0— Charles Michel (@eucopresident) October 17, 2023
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