15:51 27 червня Київ, Україна

У Європейському Союзі вже довго триває дискусія щодо можливих дій європейської спільноти та держав-членів за різних сценаріїв розвитку подій у рф, включаючи навіть можливість розпаду росії.



Така заява була зроблена послом України при ЄС Всеволодом Ченцовим, під час його виступу. Дипломат зазначив, що Європейський Союз не залишався пасивним спостерігачем, а активно вів інтенсивний діалог, включаючи контакти з українським керівництвом, у зв'язку з недавньою спробою заколоту приватної військової компанії "Вагнер" у росії.



У зв'язку з цим він нагадав про рішення Ради ЄС збільшити верхню межу фінансування Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро, яке передбачає компенсації країнам, які передали зброю Україні.

"Це не просто спостереження, це є підтвердженням готовності Європейського Союзу та його міністрів (країн-членів) до дій". Він також повідомив, що у Європейському Союзі активно обговорюються різні сценарії розвитку подій у росії, включаючи можливість її розпаду.