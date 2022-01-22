ЄС не збирається знімати персональні санкції проти РФ

Кореспондент Радіо Свобода Рікардо Йозвяк повідомив, що завтра, 9 вересня, посли Європейського союзу на засіданні збираються продовжити дію персональних санкцій проти відповідальних за підрив територіальної цілісності України.
"Посли ЄС завтра дадуть зелене світло візовим заборонам і заморожуванню активів 175 осіб і 44 юридичних осіб, які, на думку блоку, підривали територіальну цілісність України. Продовження буде на шість місяців, як зазвичай", - написав Йозвяк у Twitter.
Нагадаємо, в кінці червня Євросоюз продовжив на пів року економічні санкції проти РФ за військову агресію в Україні.
А вже через місяць ЄС ввів обмежувальні заходи проти структур і громадян Росії та Китаю за кібератаки. Під санкції потрапили головний центр спецтехнологій Генштабу ЗС РФ і четверо росіян.
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