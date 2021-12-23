ЄС наполягає на участі у переговорах із Росією з питань безпеки у Європі

З Вашингтона, Брюсселя та Москви прозвучали заяви про готовність до нового переговорного процесу щодо безпеки в Європі з припущеннями, що він може розпочатися у січні.
США та європейські союзники, вказуючи на загрозливі заяви Кремля та стягування російських військ до України, при цьому також повторюють, що готові до рішучих та масштабних дій у відповідь на потенційне розширення російської агресії.
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та з безпеки Жозеп Борель після розмови з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном 22 грудня оприлюднив заяву, наголосивши, що «ЄС взаємодіятиме і зі США, і з НАТО, щоб домогтися репрезентації своїх інтересів у будь-яких можливих можливостях.. Україною.
Російський керівник знову відверто висловив невдоволення самим фактом існування української держави, назвавши її «штучною освітою».
Володимир Путін також згадав заплановані переговори зі США та Європою та висловив надію на їх результативність.
США та європейські союзники, вказуючи на загрозливі заяви Кремля та стягування російських військ до України, при цьому також повторюють, що готові до рішучих та масштабних дій у відповідь на потенційне розширення російської агресії.
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та з безпеки Жозеп Борель після розмови з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном 22 грудня оприлюднив заяву, наголосивши, що «ЄС взаємодіятиме і зі США, і з НАТО, щоб домогтися репрезентації своїх інтересів у будь-яких можливих можливостях.. Україною.
Російський керівник знову відверто висловив невдоволення самим фактом існування української держави, назвавши її «штучною освітою».
Володимир Путін також згадав заплановані переговори зі США та Європою та висловив надію на їх результативність.
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