ЄС направить в Україну місію для обговорення військової допомоги та гарантій безпеки

08:02 14 листопада Київ, Україна

На початку грудня в Україну прибуде місія Європейського Союзу, яка обговорить з українською владою питання військової допомоги та гарантій безпеки.
 
На цьому наголосив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
"На останній Раді Євросоюзу я отримав завдання від європейських лідерів розробити зобов'язання щодо забезпечення безпеки ЄС перед Україною. Ми працюємо над цим із країнами-членами. На початку місяця я відправлю в Україну місію, щоби обговорити з українцями наші пропозиції", — сказав він.
Глава дипломатії ЄС зазначив, що до Києва поїде заступник генерального секретаря з питань безпеки та оборони та "представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють". Боррель також заявив, що буде радий, якщо зможе сам поїхати в Україну.

Він наголосив, що пропозиції ЄС передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ, і його представлять Раді ЄС у грудні.