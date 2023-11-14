ЄС направить в Україну місію для обговорення військової допомоги та гарантій безпеки

На початку грудня в Україну прибуде місія Європейського Союзу, яка обговорить з українською владою питання військової допомоги та гарантій безпеки.
На цьому наголосив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Глава дипломатії ЄС зазначив, що до Києва поїде заступник генерального секретаря з питань безпеки та оборони та "представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють". Боррель також заявив, що буде радий, якщо зможе сам поїхати в Україну.
Він наголосив, що пропозиції ЄС передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ, і його представлять Раді ЄС у грудні.
Він наголосив, що пропозиції ЄС передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ, і його представлять Раді ЄС у грудні.
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