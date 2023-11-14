ЄС направить в Україну місію для обговорення військової допомоги та гарантій безпеки

На початку грудня в Україну прибуде місія Європейського Союзу, яка обговорить з українською владою питання військової допомоги та гарантій безпеки.

"На останній Раді Євросоюзу я отримав завдання від європейських лідерів розробити зобов'язання щодо забезпечення безпеки ЄС перед Україною. Ми працюємо над цим із країнами-членами. На початку місяця я відправлю в Україну місію, щоби обговорити з українцями наші пропозиції", — сказав він.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що до Києва поїде заступник генерального секретаря з питань безпеки та оборони та "представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють". Боррель також заявив, що буде радий, якщо зможе сам поїхати в Україну.



Він наголосив, що пропозиції ЄС передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ, і його представлять Раді ЄС у грудні.