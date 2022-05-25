ЄС має намір конфісковувати активи російських олігархів

16:40 25 травня Киев, Украина

Сьогодні, 25 травня Єврокомісія запропонує криміналізувати ухилення від санкцій Євросоюзу. Вона має намір надати правові підстави для конфіскації європейських активів російських олігархів.

Про це пише Politico, який ознайомився із проектом відповідної пропозиції.



Зараз у багатьох країнах ЄС конфіскація є питанням кримінального права та потребує обвинувального вироку. Санкції ж, у свою чергу, адміністративна процедура. Проект криміналізації передбачає «нову можливість конфіскації, коли активи заморожуються на підставі підозри щодо причетності до організованої злочинної діяльності». Він позбавляє країни від необхідності отримання обвинувального вироку, якщо національний суд переконаний, що активи, що розглядаються, отримані в результаті злочинної діяльності.



Крім того, відповідно до проекту країни зможуть продавати заморожені активи до винесення ухвали про конфіскацію та покладати витрати на їх управління на бенефіціарного власника.



Серед тих, хто виступає за запровадження конфіскації, — країни Балтії та Словаччини. Однак деякі члени ЄС налаштовані скептично, оскільки вважають, що це призведе до багаторічних судових розглядів щодо невеликої вигоди.



З 24 лютого ЄС ухвалив п'ять пакетів санкцій через вторгнення Росії в Україну. 27 країн ЄС погодилися серед іншого запровадити обмеження щодо кількох російських олігархів та їх європейських активів. Єврокомісія раніше повідомила, що загальна кількість фізичних осіб та організацій, внесених до санкційних списків ЄС, склала відповідно 1091 та 80.