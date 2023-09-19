ЄС почав готувати 12 пакет санкцій проти росії - ЗМІ

07:01 19 вересня Київ, Україна

Євросоюз почав готувати 12 пакет обмежувальних заходів проти російської федерації. Нові санкції можуть бути подані у жовтні.
 
Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише агентство, обмеження міститимуть заборону на імпорт алмазів з росії, про яку попередньо домовилася Група семи. Так, механізм передбачає:
  • відстеження необроблених алмазів;
  • негайне запровадження прямого ембарго з 1 січня;
  • поступове – непряме ембарго.
Також Євросоюз, зазначають журналісти, може запропонувати механізм використання прибутку від заморожених активів росії для допомоги Україні, яку анонсували у червні, але досі не надали.

Bloomberg повідомляє, що Польща та країни Балтії пропонують запровадити додаткові санкції проти російського зрідженого природного газу та IT-послуг. Крім того, вони закликають накласти обмеження на ядерний сектор росії.