ЄС почав готувати 12 пакет санкцій проти росії - ЗМІ

07:01 19 вересня Київ, Україна

Євросоюз почав готувати 12 пакет обмежувальних заходів проти російської федерації. Нові санкції можуть бути подані у жовтні.

Про це повідомляє Bloomberg.



Як пише агентство, обмеження міститимуть заборону на імпорт алмазів з росії, про яку попередньо домовилася Група семи. Так, механізм передбачає:

відстеження необроблених алмазів;

негайне запровадження прямого ембарго з 1 січня;

поступове – непряме ембарго.

Також Євросоюз, зазначають журналісти, може запропонувати механізм використання прибутку від заморожених активів росії для допомоги Україні, яку анонсували у червні, але досі не надали.



Bloomberg повідомляє, що Польща та країни Балтії пропонують запровадити додаткові санкції проти російського зрідженого природного газу та IT-послуг. Крім того, вони закликають накласти обмеження на ядерний сектор росії.