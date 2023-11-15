ЄС за крок від санкцій: Боррель запропонував запровадити санкції проти ще понад 120 осіб

19:22 15 листопада Київ, Україна





Цю інформацію містить заява Європейської зовнішньополітичної служби, опублікована у середу, 15 листопада. Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель спільно з Єврокомісією подав державам-членам пропозицію щодо 12-го пакету санкцій щодо росії.Цю інформацію містить заява Європейської зовнішньополітичної служби, опублікована у середу, 15 листопада.

"Верховний представник пропонує запровадити санкції проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб за їх участь у порушенні суверенітету та територіальної цілісності України". Специфікація стосується представників військового, оборонного та ІТ-секторів Росії, а також "інших важливих економічних операторів", - йдеться в документі.

Пропозиція також включає введення нових обмежень на імпорт та експорт, а також заходів щодо посилення контролю за цінами на нафту з метою протистояння ухилянню від санкцій з боку Євросоюзу.



Заява наголошує на необхідності покарання тих, хто причетний до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також тих, хто поширює дезінформацію та російську пропаганду.