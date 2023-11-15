ЄС за крок від санкцій: Боррель запропонував запровадити санкції проти ще понад 120 осіб

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель спільно з Єврокомісією подав державам-членам пропозицію щодо 12-го пакету санкцій щодо росії.
Цю інформацію містить заява Європейської зовнішньополітичної служби, опублікована у середу, 15 листопада.
Цю інформацію містить заява Європейської зовнішньополітичної служби, опублікована у середу, 15 листопада.
Пропозиція також включає введення нових обмежень на імпорт та експорт, а також заходів щодо посилення контролю за цінами на нафту з метою протистояння ухилянню від санкцій з боку Євросоюзу.
Заява наголошує на необхідності покарання тих, хто причетний до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також тих, хто поширює дезінформацію та російську пропаганду.
Заява наголошує на необхідності покарання тих, хто причетний до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також тих, хто поширює дезінформацію та російську пропаганду.
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