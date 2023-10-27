ЄС на саміті у Брюсселі розглядає "гуманітарні паузи" між Ізраїлем та ХАМАС

09:14 26 жовтня Київ, Україна

Лідери Європейського Союзу сьогодні на важливому саміті у Брюсселі, як очікується, мають проголосувати за підтримку "гуманітарних пауз" у бойових діях між Ізраїлем та ХАМАС.



Про це повідомляє ВВС.



Президент Європейської Ради Шарль Мішель висловив глибоке занепокоєння з приводу погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Гази і підкреслив, що лідери ЄС прагнуть забезпечити доступ людей до необхідних ресурсів, включно з продуктами харчування, водою, медичною допомогою, паливом та притулком.



Метою запропонованих "гуманітарних пауз" є створення безпечніших умов для звільнення понад 200 заручників, захоплених бойовиками ХАМАС внаслідок нападу 7 жовтня. Слід зазначити, що багато з цих заручників мають подвійне громадянство, зокрема, громадянство Німеччини, Франції, Португалії та Нідерландів.



Країни-члени Європейського Союзу мають різні погляди щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, що заважає їм виступити єдиною фронтальною позицією.



Деякі країни висловлюють побоювання щодо "гуманітарних пауз" та стверджують, що це може обмежити право Ізраїлю на самооборону. Наприклад, Німеччина та кілька інших країн не підтримують ідею загальної гуманітарної паузи, оскільки вона надто близька до концепції припинення вогню, і вони дотримуються думки, що Ізраїль має право на захист.



Однак серед країн-членів ЄС є прихильники коротких тимчасових перерв у бойових діях, які надали б можливість доставити гуманітарну допомогу. Наприклад, Іспанія та Ірландія виявляють більш прихильне ставлення до палестинської сторони.



Декілька європейських лідерів здійснили дипломатичні місії на Близькому Сході. Зустрічі з президентом Єгипту провели прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон. Канцлер Австрії Карл Негаммер та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала відвідали Ізраїль у середу.