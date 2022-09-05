ЄС на 20% збільшив доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E ще на 20% збільшила доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України до ЄС – до 300 МВт.
Про це повідомляє Укренерго.
У перший день постачання, 5 вересня, на аукціонах з доступу до міждержавних перетинів у денні та нічні години він розподілятиметься у напрямку Румунії в обсязі 125 МВт, а Словаччини – 175 МВт. З 6 вересня – в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень та ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.
Зазначається, що для подальшого перегляду обсягу експорту електроенергії з України ENTSO-E необхідно провести додаткові розрахунки режимів роботи українських АЕС в умовах потенційних аварійних ситуацій у європейській енергосистемі.
Зазначається, що для подальшого перегляду обсягу експорту електроенергії з України ENTSO-E необхідно провести додаткові розрахунки режимів роботи українських АЕС в умовах потенційних аварійних ситуацій у європейській енергосистемі.
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