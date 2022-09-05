ЄС на 20% збільшив доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України

Про це повідомляє Укренерго.

"Таким чином, загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС у денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічний час залишиться на рівні 250 МВт", - йдеться у повідомленні.