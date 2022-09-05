ЄС на 20% збільшив доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України

12:35 05 вересня Київ, Україна

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E ще на 20% збільшила доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України до ЄС – до 300 МВт.

 
Про це повідомляє Укренерго.
 
"Таким чином, загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС у денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічний час залишиться на рівні 250 МВт", - йдеться у повідомленні.
 
У перший день постачання, 5 вересня, на аукціонах з доступу до міждержавних перетинів у денні та нічні години він розподілятиметься у напрямку Румунії в обсязі 125 МВт, а Словаччини – 175 МВт. З 6 вересня – в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень та ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.

Зазначається, що для подальшого перегляду обсягу експорту електроенергії з України ENTSO-E необхідно провести додаткові розрахунки режимів роботи українських АЕС в умовах потенційних аварійних ситуацій у європейській енергосистемі.
 
"Укренерго надасть європейським партнерам активну допомогу у фіналізації цього дослідження та надасть ENTSO-E запит на додаткове розширення експортних потужностей ще цього місяця", - повідомили в компанії.