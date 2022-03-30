ЄС може запровадити санкційні заходи проти сімей російських олігархів

19:02 30 березня Київ, Україна

Країни ЄС розглядають можливість посилення санкцій щодо РФ найближчими днями, зокрема, запровадження заходів проти сімей підприємців із РФ.



Також, у рамках підготовки нового пакету санкцій у ЄС вивчають можливість посилення обмежень щодо використання криптовалюту з метою обходу санкцій.



Вони також обговорюють способи застосування чорного списку проти відмивання грошей щодо країн, які допомагають обходити санкції Заходу.



Пропозицію щодо нових санкцій щодо РФ планують подати наступного тижня. Вона має отримати схвалення всіх 27 країн-членів ЄС.