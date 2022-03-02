ЄС: кримський вирок главі Меджлісу - незаконний

1 червня так званий російський суд в українському місті Сімферополь заочно засудив главу Меджлісу Рефата Чубарова до шести років позбавлення волі, що є черговим прикладом переслідування кримських татар підконтрольною Росії "владою" Криму.
Про це йдеться в заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, оприлюдненому 3 червня.
За словами Стано, вирок Чубарову в Криму також «свідчить про серйозне погіршення прав людини на Кримському півострові після його незаконної анексії».
У зовнішньополітичній службі ЄС також закликали Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі