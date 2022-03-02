ЄС: кримський вирок главі Меджлісу - незаконний

20:43 03 червень Київ, Україна

1 червня так званий російський суд в українському місті Сімферополь заочно засудив главу Меджлісу Рефата Чубарова до шести років позбавлення волі, що є черговим прикладом переслідування кримських татар підконтрольною Росії "владою" Криму.

Про це йдеться в заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, оприлюдненому 3 червня.

«Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, і тому не визнає і цей «вирок» незаконного суду. Вирок пану Чубарову є серйозним порушенням прав людини і ще один приклад переслідування кримськотатарської громади російською «владою», - сказано в заяві.

За словами Стано, вирок Чубарову в Криму також «свідчить про серйозне погіршення прав людини на Кримському півострові після його незаконної анексії».



У зовнішньополітичній службі ЄС також закликали Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу.