ЄС шукає конкретні докази участі Ірану у війні в Україні

13:52 17 жовтня Київ, Україна

Європейський Союз шукає конкретні докази будь-якої участі Ірану у війні росії проти України.

Про це заявив у понеділок, 17 жовтня, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Про це повідомляє Reuters.

"Ми шукатимемо конкретні докази участі (Ірану в українській війні - ред.)", - сказав Боррель журналістам.

Якщо допомога Ірану росії у війні з Україною підтвердиться, в ЄС мають намір запровадити жорсткі санкції.

"Додаткові санкції Європейського Союзу щодо Ірану не обмежуватимуться внесенням деяких осіб до чорного списку, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни росії проти України. Тоді йтиметься вже не про деяких осіб, які підлягають санкціям", – сказав міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельбор.

В останні тижні росія атакує Україну безпілотниками іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників росії.

“Опублікована новина про те, що Іран надає росії безпілотники, має політичні амбіції та поширюється за західними джерелами. Ми не надавали зброї жодній стороні, які перебувають у стані війни", - заявив представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані під час щотижневої пресконференції.

Кремль не коментує цю інформацію.