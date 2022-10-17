ЄС шукає конкретні докази участі Ірану у війні в Україні

Європейський Союз шукає конкретні докази будь-якої участі Ірану у війні росії проти України.
Про це заявив у понеділок, 17 жовтня, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Про це повідомляє Reuters.
Якщо допомога Ірану росії у війні з Україною підтвердиться, в ЄС мають намір запровадити жорсткі санкції.
В останні тижні росія атакує Україну безпілотниками іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників росії.
Кремль не коментує цю інформацію.
Нагадаємо, вранці 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи — війська росії атакували столицю іранськими дронами-камікадзе. По Києву зафіксовано 5 ударів дронами, відомо про трьох загиблих людей. Також відомо, що внаслідок атаки дронів по Миколаєву пошкоджено ємності з 7,5 тисячами тонн соняшникової олії, яка тепер тече вулицями міста.
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