ЄС та НАТО підтримують Україну та готові діяти на випередження у разі агресії РФ – Резніков

ЄС і НАТО вдадуться до випереджальних дій у разі ескалації агресії Москви щодо територіальної цілісності України.
Про це заявив учора Олексій Резніков в ефірі однієї з телепередач.
Міністр оборони повідомив, що нещодавно спілкувався щодо загроз для України з боку Росії з вищим військовим керівництвом Великої Британії та США. Військове керівництво зарубіжних країн-партнерів повідомило, що проводить профілактичні заходи у спілкуванні з керівництвом Кремля про можливий прояв агресії щодо України: «Ми надсилаємо неоднозначні сигнали, що, не дай Боже, пряме втручання на територію України та агресія з боку РФ дуже дорого буде їм коштувати...".
Західні партнери, за словами міністра, підтвердили свою беззастережну підтримку Україні та висловили готовність до рішучих кроків на випередження.
«Мене запевнили у підтримці, у тому, що відбуваються переговори між іншими партнерами Альянсу та ЄС щодо готовності робити дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосується і політичних, і економічних кроків, зокрема, певної допомоги Україні», – підсумував міністр оборони.
Про це заявив учора Олексій Резніков в ефірі однієї з телепередач.
Міністр оборони повідомив, що нещодавно спілкувався щодо загроз для України з боку Росії з вищим військовим керівництвом Великої Британії та США. Військове керівництво зарубіжних країн-партнерів повідомило, що проводить профілактичні заходи у спілкуванні з керівництвом Кремля про можливий прояв агресії щодо України: «Ми надсилаємо неоднозначні сигнали, що, не дай Боже, пряме втручання на територію України та агресія з боку РФ дуже дорого буде їм коштувати...".
Західні партнери, за словами міністра, підтвердили свою беззастережну підтримку Україні та висловили готовність до рішучих кроків на випередження.
«Мене запевнили у підтримці, у тому, що відбуваються переговори між іншими партнерами Альянсу та ЄС щодо готовності робити дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосується і політичних, і економічних кроків, зокрема, певної допомоги Україні», – підсумував міністр оборони.
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