ЄС хоче встановити верхню межу ціни на нафту з рф

11:13 26 квітня Київ, Україна

Європейський Союз розглядає можливість встановлення верхньої межі ціни на нафту з рф.

Щоб вдарити по доходах кремля та уникнути негайного запровадження ембарго на імпорт російських енергоресурсів

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Про це повідомляє британська газета Financial Times.



За даними видання, встановлення верхньої межі ціни на нафту з рф - це один із варіантів обмежувальних заходів на імпорт російської нафти, який обговорюється в контексті шостого пакета антиросійських санкцій.

"Йдуть переговори про те, щоб знайти найкращий спосіб позбавити путіна доходів, яких він потребує", - сказав співрозмовник видання, знайомий із ходом переговорів.

Аналітики кажуть, що іншою альтернативою може бути запровадження тарифу ЄС на російську нафту, що змусить росію зменшити ціни, щоб зберегти конкурентоспроможність.