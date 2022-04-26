ЄС хоче встановити верхню межу ціни на нафту з рф

Європейський Союз розглядає можливість встановлення верхньої межі ціни на нафту з рф.
Щоб вдарити по доходах кремля та уникнути негайного запровадження ембарго на імпорт російських енергоресурсів.
Ми продовжуємо битися з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Про це повідомляє британська газета Financial Times.
За даними видання, встановлення верхньої межі ціни на нафту з рф - це один із варіантів обмежувальних заходів на імпорт російської нафти, який обговорюється в контексті шостого пакета антиросійських санкцій.
Про це повідомляє британська газета Financial Times.
За даними видання, встановлення верхньої межі ціни на нафту з рф - це один із варіантів обмежувальних заходів на імпорт російської нафти, який обговорюється в контексті шостого пакета антиросійських санкцій.
Аналітики кажуть, що іншою альтернативою може бути запровадження тарифу ЄС на російську нафту, що змусить росію зменшити ціни, щоб зберегти конкурентоспроможність.
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