ЄС хоче відбудувати Україну коштом російських олігархів

14:09 18 травня Київ, Україна

Європейський Союз пропонує використати дохід від активів підсанкційних росіян для відновлення України після війни.

Про це повідомляє видання Bloomberg.



Згідно з документом, який опинився у розпорядженні ЗМІ, виконавчий орган ЄС пропонує фінансовий пакет у координації з союзниками та іншими організаціями, щоб допомогти покрити фінансову прірву України у розмірі $15 мільярдів упродовж наступних трьох місяців.



Комісія запропонує Києву кредити на суму від €7 до €9 мільярдів для фінансування невідкладних законопроєктів уряду як частину пакету, який ще обговорюється. Відповідно до проєкту пропозиції, країни-члени запропонують нові гарантії, які дозволять блоку пропонувати довгострокові позики, а гранти з бюджету ЄС субсидуватимуть виплати відсотків.