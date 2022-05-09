ЄС хоче послабити санкції щодо російської нафти

17:51 09 травня Київ, Україна

Європейський Союз має намір послабити свій пакет санкцій щодо російської нафти та виключити з нього заборону для європейських суден транспортувати російську нафту та паливо третім країнам.



Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи та наближених до процесу співрозмовників.



Виключення пункту з санкційного пакета просувала серед інших країн Греція, яка входить до найбільших судновласників у світі – нібито через відсутність згоди між країнами Групи семи, розповідають співрозмовники агентства. Заборона європейським суднам транспортувати російську нафту у будь-яке місце у світі має ще більше погіршити експорт росії, що забезпечує життєво необхідне агресорові джерело валюти.



При цьому блок залишає заборону страхування таких поставок, яка все одно стане значною перешкодою для експорту російської нафти. Судноплавні компанії захищають свої судна від ризиків через так звані клуби захисту та відшкодування. Ці клуби спільно купують перестрахування у 80 страхових компаній, у тому числі понад 20 найбільших світових провайдерів – тобто вони не можуть ігнорувати закони ЄС.



У первісному варіанті ЄС планував заборонити транспортування нафти і палива, що походять з росії або експортувалися з росії в треті країни, у тому числі шляхом переміщення з судна на судно. Згідно з нинішніми пропозиціями, заборона на страхування суден не стосуватиметься продукції, що не походить з росії, навіть якщо вона проходить через росію транзитом. Норма набуде чинності через три місяці після її офіційного затвердження.



На практиці, пише Bloomberg, це має обмежити продаж нафти з росії - основні гравці галузі, швидше за все, будуть триматися осторонь нафти з росії. У той самий час існує ризик того, що торгівля перейде до сірої зони завдяки активізації дрібних гравців.