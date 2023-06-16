ЄС готується запровадити санкції проти олігархів та депутата Молдови

У рамках заходів санкцій, спрямованих на припинення дестабілізації ситуації в Молдові, Європейський Союз готується запровадити обмежувальні заходи щодо олігархів-втікачів Володимира Плахотнюка та Ілана Шора, а також високопоставленого депутата партії "Шор" Марини Таубер.
Про це повідомляє видання Europa Liberă. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики представив 22 травня список осіб, проти яких можуть бути застосовані санкції у зв'язку з їхньою дестабілізуючою діяльністю в Молдові.
У списку п'ять осіб. Крім вищезгаданих Плахотнюка, Шора і Таубер, також будуть введені обмеження щодо колишнього заступника голови Генінспекторату поліції Георгія Кавкалюка, який зараз перебуває у розшуку всередині країни, та російського бізнесмена Ігоря Чайки.
Повідомляється, що розгляд цієї пропозиції розпочався 23 травня, і узгодження заходів відбуватиметься на рівні послів, що зазвичай триває кілька днів.
Шор, Плахотнюк і Чайка, російський підприємець, відомий своїми зв'язками з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном, вже зазнали санкцій з боку Сполучених Штатів та Великобританії за свої дії, що завдають шкоди Республіці Молдова. Таубер і Кавкалюк вперше включаються до списку санкцій.
Марина Таубер, яка обіймала посаду віцепрезидента партії "Шор", була організатором багатьох антиурядових протестів, які стартували у вересні 2022 року з ініціативи її партії.
Наразі прокуратура Молдови проводить розслідування щодо Таубер у справі про незаконне фінансування партії. Таубер – єдина особа зі списку, що знаходиться на території Молдови.
Кавкалюк, колишній тимчасовий керівник Головного інспекторату поліції, втік із країни в 2021 році і, ймовірно, перебуває в Лондоні.
У пропозиції про введення санкцій зазначається, що колишній поліціянт, який став політиком і лідером партії "Вдома ми будуємо Європу", брав участь разом із Шором в організації насильницьких протестів у Кишиневі у жовтні 2022 року.
Ігор Чайка – єдина особа не з Молдови у списку Європейського Союзу. За даними пропозиції про санкції, він грав роль фінансового посередника щодо зв'язків з росією.
Про це повідомляє видання Europa Liberă. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики представив 22 травня список осіб, проти яких можуть бути застосовані санкції у зв'язку з їхньою дестабілізуючою діяльністю в Молдові.
У списку п'ять осіб. Крім вищезгаданих Плахотнюка, Шора і Таубер, також будуть введені обмеження щодо колишнього заступника голови Генінспекторату поліції Георгія Кавкалюка, який зараз перебуває у розшуку всередині країни, та російського бізнесмена Ігоря Чайки.
Повідомляється, що розгляд цієї пропозиції розпочався 23 травня, і узгодження заходів відбуватиметься на рівні послів, що зазвичай триває кілька днів.
Шор, Плахотнюк і Чайка, російський підприємець, відомий своїми зв'язками з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном, вже зазнали санкцій з боку Сполучених Штатів та Великобританії за свої дії, що завдають шкоди Республіці Молдова. Таубер і Кавкалюк вперше включаються до списку санкцій.
Марина Таубер, яка обіймала посаду віцепрезидента партії "Шор", була організатором багатьох антиурядових протестів, які стартували у вересні 2022 року з ініціативи її партії.
Наразі прокуратура Молдови проводить розслідування щодо Таубер у справі про незаконне фінансування партії. Таубер – єдина особа зі списку, що знаходиться на території Молдови.
Кавкалюк, колишній тимчасовий керівник Головного інспекторату поліції, втік із країни в 2021 році і, ймовірно, перебуває в Лондоні.
У пропозиції про введення санкцій зазначається, що колишній поліціянт, який став політиком і лідером партії "Вдома ми будуємо Європу", брав участь разом із Шором в організації насильницьких протестів у Кишиневі у жовтні 2022 року.
Ігор Чайка – єдина особа не з Молдови у списку Європейського Союзу. За даними пропозиції про санкції, він грав роль фінансового посередника щодо зв'язків з росією.
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