ЄС готується розпочати офіційні переговори з Україною щодо майбутнього вступу до блоку у грудні

11:32 04 жовтня Київ, Україна

Європейський Союз готується розпочати офіційні переговори з Україною щодо майбутнього вступу до блоку у грудні, пише видання Politico з посиланням на трьох дипломатів, поінформованих про плани лідерів ЄС.



Початок офіційного переговорного процесу наприкінці 2023 року Громадському підтвердив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"Велике питання — це те, що ми маємо розпочати переговорний процес, офіційний переговорний процес з Україною щодо вступу до Європейського Союзу наприкінці цього року. Це дуже конкретний, дуже точний процес, який продовжується", - сказав міністр.

В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.



За словами Мішеля, це станеться, "якщо обидві сторони виконають домашні завдання".

"Україна та інші кандидати на вступ мають реалізувати реформи, подолати корупцію та виконати правові передумови", - сказав політик.

При цьому Євросоюз має прискорити процеси ухвалення рішень і ясно розуміти, чого країни-учасниці хочуть досягти разом і на що вони хочуть витрачати гроші.



Мішель додав, що сильна та безпечна Україна у власних інтересах ЄС.