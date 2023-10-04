ЄС готується розпочати офіційні переговори з Україною щодо майбутнього вступу до блоку у грудні

Європейський Союз готується розпочати офіційні переговори з Україною щодо майбутнього вступу до блоку у грудні, пише видання Politico з посиланням на трьох дипломатів, поінформованих про плани лідерів ЄС.
Початок офіційного переговорного процесу наприкінці 2023 року Громадському підтвердив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.
В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.
За словами Мішеля, це станеться, "якщо обидві сторони виконають домашні завдання".
При цьому Євросоюз має прискорити процеси ухвалення рішень і ясно розуміти, чого країни-учасниці хочуть досягти разом і на що вони хочуть витрачати гроші.
Мішель додав, що сильна та безпечна Україна у власних інтересах ЄС.
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