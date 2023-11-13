ЄС готується до нових санкцій: заборона на алмази з росії та заходи щодо нафтового ринку

18:58 13 листопада Київ, Україна

Європейський Союз знаходиться на завершальному етапі розробки 12-го пакету санкцій, який включає заборону імпорту алмазів з Росії на європейський ринок.



Цю інформацію сьогодні у Брюсселі надав Жозеп Боррель, Високий представник ЄС під час прес-конференції після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ.



Боррель підкреслив, що новий пакет санкцій включатиме додаткові заходи, а також заборони, що включаються щодо діамантів. Він також зазначив, що пакет включатиме заходи для посилення контролю за цінами на нафту з метою зменшення доходів Росії від її продажу.. У рамках цих санкцій також буде приділено увагу протистоянню обходу санкцій.



Боррель уточнив, що деталі пакету зараз фіналізуються, і він буде представлений Раді ЄС для схвалення. Очікується, що відповідний регламент Ради може бути затверджений у середу, слідуючи за спільною пропозицією від Бореля та Європейської комісії.