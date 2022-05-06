ЄС готує санкції проти Кабаєвої та патріарха РПЦ Кирила

07:47 06 травня Київ, Україна

Дипломати Євросоюзу виступили з пропозицією включити до шостого пакета санкцій проти росії Аліну Кабаєву - ексгімнастку, «коханку» володимира путіна, яка, як вважається, є матір'ю трьох його дітей.



Кабаєва, якій 12 травня виповнюється 39 років, має шанси отримати санкції у подарунок на день народження. Як повідомляє AFP, вона стала кандидатом на включення до «чорного списку» ЄС із забороною на в'їзд та блокуванням усіх активів.

У санкційному проєкті вказано, що Кабаєва - голова компанії National Media Group. Цій компанії належать акції майже всіх великих медіа країни. У США вважають, що Кабаєва залучена до приховування особистих багатств путіна за кордоном, а її сім'я отримала доступ до багатств завдяки близьким стосункам із путіним та його наближеними.



Персональні санкції готуються також для патріарха московського та всієї русі та кирила, дочки прессекретаря президента Лізи Пєскової, а також численних російських військових, причетних до подій у Бучі.



Кабаєву вирішили додати до списку в останній момент, зазначає AFP. Санкції проти неї раніше обговорювалися в США, але американські чиновники так і не наважилися їх запровадити, побоюючись, що путін «відреагує агресивно», розповів представник Wall Street Journal представник Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC).



Путін може надто особисто сприйняти заходи проти Кабаєвої і це ще більше ускладнить відносини між США та росією, пояснили джерела WSJ, додавши, що це може ускладнити пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту в Україні.



Ввести санкції проти Кабаєвої закликали у Києві. На Заході відомо, що вона проводила час у Швейцарії, і Верховна Рада України у квітні направила уряду країни вимогу заборонити їй в'їзд та заморозити її нерухомість, якщо така знайдеться. Уряд Швейцарії відповів: він не має відомостей, що Кабаєва перебуває в країні.



За словами джерел WSJ серед швейцарських чиновників, ЄС та США, у 2015 році в одному з найдорожчих пологових будинків Sant'Anna на озері Лугано, у Кабаєвої народилася дитина. Путін тоді не з'являвся на людях вісім днів, а його речник дмитро пєсков заявив, що інформація про народження дитини, батьком якої є президент, не відповідає дійсності.

Новий список санкцій мають схвалити представники всіх країн-членів ЄС. Посли європейських країн проведуть зустріч із цього приводу 7 травня. Фінальний варіант списку санкцій ще може змінитися, зазначає Bloomberg.