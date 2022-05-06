ЄС готує санкції проти Кабаєвої та патріарха РПЦ Кирила

Дипломати Євросоюзу виступили з пропозицією включити до шостого пакета санкцій проти росії Аліну Кабаєву - ексгімнастку, «коханку» володимира путіна, яка, як вважається, є матір'ю трьох його дітей.
Кабаєва, якій 12 травня виповнюється 39 років, має шанси отримати санкції у подарунок на день народження. Як повідомляє AFP, вона стала кандидатом на включення до «чорного списку» ЄС із забороною на в'їзд та блокуванням усіх активів.
Кабаєва, якій 12 травня виповнюється 39 років, має шанси отримати санкції у подарунок на день народження. Як повідомляє AFP, вона стала кандидатом на включення до «чорного списку» ЄС із забороною на в'їзд та блокуванням усіх активів.
У санкційному проєкті вказано, що Кабаєва - голова компанії National Media Group. Цій компанії належать акції майже всіх великих медіа країни. У США вважають, що Кабаєва залучена до приховування особистих багатств путіна за кордоном, а її сім'я отримала доступ до багатств завдяки близьким стосункам із путіним та його наближеними.
Персональні санкції готуються також для патріарха московського та всієї русі та кирила, дочки прессекретаря президента Лізи Пєскової, а також численних російських військових, причетних до подій у Бучі.
Кабаєву вирішили додати до списку в останній момент, зазначає AFP. Санкції проти неї раніше обговорювалися в США, але американські чиновники так і не наважилися їх запровадити, побоюючись, що путін «відреагує агресивно», розповів представник Wall Street Journal представник Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC).
Путін може надто особисто сприйняти заходи проти Кабаєвої і це ще більше ускладнить відносини між США та росією, пояснили джерела WSJ, додавши, що це може ускладнити пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту в Україні.
Ввести санкції проти Кабаєвої закликали у Києві. На Заході відомо, що вона проводила час у Швейцарії, і Верховна Рада України у квітні направила уряду країни вимогу заборонити їй в'їзд та заморозити її нерухомість, якщо така знайдеться. Уряд Швейцарії відповів: він не має відомостей, що Кабаєва перебуває в країні.
За словами джерел WSJ серед швейцарських чиновників, ЄС та США, у 2015 році в одному з найдорожчих пологових будинків Sant'Anna на озері Лугано, у Кабаєвої народилася дитина. Путін тоді не з'являвся на людях вісім днів, а його речник дмитро пєсков заявив, що інформація про народження дитини, батьком якої є президент, не відповідає дійсності.
Персональні санкції готуються також для патріарха московського та всієї русі та кирила, дочки прессекретаря президента Лізи Пєскової, а також численних російських військових, причетних до подій у Бучі.
Кабаєву вирішили додати до списку в останній момент, зазначає AFP. Санкції проти неї раніше обговорювалися в США, але американські чиновники так і не наважилися їх запровадити, побоюючись, що путін «відреагує агресивно», розповів представник Wall Street Journal представник Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC).
Путін може надто особисто сприйняти заходи проти Кабаєвої і це ще більше ускладнить відносини між США та росією, пояснили джерела WSJ, додавши, що це може ускладнити пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту в Україні.
Ввести санкції проти Кабаєвої закликали у Києві. На Заході відомо, що вона проводила час у Швейцарії, і Верховна Рада України у квітні направила уряду країни вимогу заборонити їй в'їзд та заморозити її нерухомість, якщо така знайдеться. Уряд Швейцарії відповів: він не має відомостей, що Кабаєва перебуває в країні.
За словами джерел WSJ серед швейцарських чиновників, ЄС та США, у 2015 році в одному з найдорожчих пологових будинків Sant'Anna на озері Лугано, у Кабаєвої народилася дитина. Путін тоді не з'являвся на людях вісім днів, а його речник дмитро пєсков заявив, що інформація про народження дитини, батьком якої є президент, не відповідає дійсності.
Новий список санкцій мають схвалити представники всіх країн-членів ЄС. Посли європейських країн проведуть зустріч із цього приводу 7 травня. Фінальний варіант списку санкцій ще може змінитися, зазначає Bloomberg.
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