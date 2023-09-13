ЄС готовий продовжити тимчасовий захист для українців

Європейська комісія має намір запропонувати продовження тимчасового захисту для українських громадян, які набули цього статусу в Європейському Союзі у зв'язку з повномасштабною війною росії проти України.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про це у своєму річному зверненні "Про стан Європейського Союзу".
Фон дер Ляєн зазначила, що понад чотири мільйони українців знайшли притулок у Європейському Союзі після початку повномасштабного вторгнення росії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про це у своєму річному зверненні "Про стан Європейського Союзу".
Фон дер Ляєн зазначила, що понад чотири мільйони українців знайшли притулок у Європейському Союзі після початку повномасштабного вторгнення росії.
Термін дії директиви про тимчасовий захист для українських біженців спливає у березні 2024 року.
Тимчасовий захист надає біженцям доступ до державної медичної страховки, освіти та ринку праці.
Тимчасовий захист надає біженцям доступ до державної медичної страховки, освіти та ринку праці.
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