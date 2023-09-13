ЄС готовий продовжити тимчасовий захист для українців

14:50 13 вересня Київ, Україна

Європейська комісія має намір запропонувати продовження тимчасового захисту для українських громадян, які набули цього статусу в Європейському Союзі у зв'язку з повномасштабною війною росії проти України.



Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про це у своєму річному зверненні "Про стан Європейського Союзу".



Фон дер Ляєн зазначила, що понад чотири мільйони українців знайшли притулок у Європейському Союзі після початку повномасштабного вторгнення росії.

"Ми забезпечили їм доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багатьох інших благ. Це була відповідь Європи на виклик історії. Тому я пишаюся оголосити, що Комісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист для українців у ЄС. Наша підтримка України буде продовжена", - наголосила голова Єврокомісії.

Термін дії директиви про тимчасовий захист для українських біженців спливає у березні 2024 року.



Тимчасовий захист надає біженцям доступ до державної медичної страховки, освіти та ринку праці.