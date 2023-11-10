ЄС готовий надати Україні 50 мільярдів євро допомоги, незважаючи на вето Угорщини

15:49 10 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційних чиновників ЄС.



Виконавча влада Євросоюзу запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні виплачувати зарплати та покривати інші витрати у міру розгортання конфлікту, і 27 держав-членів ЄС мають проголосувати за пакет на саміті 14-15 грудня у Брюсселі.



Але, як зазначається, дехто в блоці побоюється, що допомогу може заблокувати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Такі виплати із загального бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав-членів.



На прохання про коментар представник уряду Угорщини Золтан Ковач сказав, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути окремою від бюджету ЄС. За його словами, ЄС потребує нової стратегії для України, і всі фінансові рішення мають виходити з неї.



За словами двох чиновників ЄС, якщо Будапешт скористається своїм вето, блок має спосіб обійти це, попросивши кожен з інших урядів ЄС створити власний пакет допомоги Києву. Загалом двосторонні угоди складуть одну й ту саму суму. Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро (53,4 мільярда доларів) допомоги.Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційних чиновників ЄС.Виконавча влада Євросоюзу запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні виплачувати зарплати та покривати інші витрати у міру розгортання конфлікту, і 27 держав-членів ЄС мають проголосувати за пакет на саміті 14-15 грудня у Брюсселі.Але, як зазначається, дехто в блоці побоюється, що допомогу може заблокувати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Такі виплати із загального бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав-членів.На прохання про коментар представник уряду Угорщини Золтан Ковач сказав, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути окремою від бюджету ЄС. За його словами, ЄС потребує нової стратегії для України, і всі фінансові рішення мають виходити з неї.За словами двох чиновників ЄС, якщо Будапешт скористається своїм вето, блок має спосіб обійти це, попросивши кожен з інших урядів ЄС створити власний пакет допомоги Києву. Загалом двосторонні угоди складуть одну й ту саму суму.

"Угорщина ризикує перегнути палицю. Ми хотіли б мати їх у складі, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але ми його маємо, якщо знадобиться", - сказав один із чиновників ЄС.

Другий представник ЄС, який також говорив на умовах анонімності, погодився із цим.

"Питання грошей для України так чи інакше буде вирішено, Київ отримає підтримку ЄС", - сказав урядовець.

Раніше цього тижня відповідаючи на запитання, чи піде ЄС знову цим шляхом у разі потреби, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс сказав: "Минулого року ми дійсно обговорювали «план Б». Але ми змогли уникнути цього сценарію минулого року. Сподіваюся, ми також зможемо уникнути цього сценарію цього року.