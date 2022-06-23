ЄС постачатиме Україні зброю стільки, скільки необхідно - генсек НАТО

09:36 23 червня Київ, Україна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни ЄС здатні продовжувати постачати Україні зброю стільки, скільки це необхідно.

Про це він заявив на заході, організованому Politico.



За словами Столтенберга, у союзників по НАТО "політичне та моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.

"Так довго, наскільки це необхідно, весь мій меседж полягає в тому, що ми маємо бути готовими до довгого шляху. Я не можу точно сказати, скільки триватиме ця війна. Але я просто говорю особам, які приймають рішення у столицях НАТО… що ми маємо політичний та моральний обов'язок надавати суттєву підтримку протягом тривалого часу”, - сказав генсек НАТО.

"Ми повинні підтримувати постачання сучасних озброєнь, важких озброєнь, як це вже давно роблять союзники по НАТО, а також роль, яку НАТО може відігравати у забезпеченні підтримки", - наголосив Столтенберг.

Він наголосив, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли росія анексувала Крим та підтримала бойовиків на сході України.



Столтенберг наголосив, що війна в Україні буде тривалою.

"Ми, союзники по НАТО, були і повинні бути готові до довгострокової перспективи, тому що ми не можемо дозволити путіну в якомусь сенсі побачити, що він винагороджений за жорстоке застосування сили", - сказав генсек.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україні потрібна зброя, яка доведе, що Захід справді прагне допомогти Україні перемогти – а не лише не програти.