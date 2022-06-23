ЄС постачатиме Україні зброю стільки, скільки необхідно - генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни ЄС здатні продовжувати постачати Україні зброю стільки, скільки це необхідно.
Про це він заявив на заході, організованому Politico.
За словами Столтенберга, у союзників по НАТО "політичне та моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.
За словами Столтенберга, у союзників по НАТО "політичне та моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.
Він наголосив, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли росія анексувала Крим та підтримала бойовиків на сході України.
Столтенберг наголосив, що війна в Україні буде тривалою.
Столтенберг наголосив, що війна в Україні буде тривалою.
За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україні потрібна зброя, яка доведе, що Захід справді прагне допомогти Україні перемогти – а не лише не програти.
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