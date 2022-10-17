ЄС навчатиме українських військових та виділить Україні €500 млн на зброю

Міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі 17 жовтня у Люксембурзі погодять місію з підготовки 15 тисяч українських військових та додаткові 500 мільйонів євро для фінансування постачання зброї Києву.
Про це повідомляє Reuters.
Два високопосадовці ЄС повідомили, що військові навчання розпочнуться в середині листопада і проходитимуть у Польщі та Німеччині.
Декілька країн ЄС уже проводять інструктаж українських військовослужбовців щодо використання конкретної зброї, і це продовжуватиметься.
Міністри закордонних справ погодяться додати ще 500 млн євро (486 млн доларів) до Європейського фонду світу*, який відшкодовує державам-членам ЄС постачання зброї в Україну, внаслідок чого загальна сума, призначена для озброєння Києва, перевищить 3 млрд євро.
На відміну від попередніх траншів, додаткові гроші також покриють витрати на ремонт та технічне обслуговування вже поставленої в Україну зброї.
Міністри також, ймовірно, запровадять додаткові санкції проти Ірану через останні репресії Тегерана протестувальників, а також у разі конкретних доказів участі Ірану у війні в Україні і по-новому подивляться на відносини з Китаєм, і ймовірно узгодять жорсткішу позицію щодо Пекіну.
* Європейський фонд світу - новий фінансовий інструмент Євросоюзу. Кошти можуть бути спрямовані на зміцнення збройних сил у країнах-партнерах ЄС. Заплановані обсяги фінансування фонду у період із 2021 по 2027 роки становлять 5,7 мільярда євро.
Два високопосадовці ЄС повідомили, що військові навчання розпочнуться в середині листопада і проходитимуть у Польщі та Німеччині.
Декілька країн ЄС уже проводять інструктаж українських військовослужбовців щодо використання конкретної зброї, і це продовжуватиметься.
Міністри закордонних справ погодяться додати ще 500 млн євро (486 млн доларів) до Європейського фонду світу*, який відшкодовує державам-членам ЄС постачання зброї в Україну, внаслідок чого загальна сума, призначена для озброєння Києва, перевищить 3 млрд євро.
На відміну від попередніх траншів, додаткові гроші також покриють витрати на ремонт та технічне обслуговування вже поставленої в Україну зброї.
Міністри також, ймовірно, запровадять додаткові санкції проти Ірану через останні репресії Тегерана протестувальників, а також у разі конкретних доказів участі Ірану у війні в Україні і по-новому подивляться на відносини з Китаєм, і ймовірно узгодять жорсткішу позицію щодо Пекіну.
* Європейський фонд світу - новий фінансовий інструмент Євросоюзу. Кошти можуть бути спрямовані на зміцнення збройних сил у країнах-партнерах ЄС. Заплановані обсяги фінансування фонду у період із 2021 по 2027 роки становлять 5,7 мільярда євро.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі