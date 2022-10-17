ЄС навчатиме українських військових та виділить Україні €500 млн на зброю

14:06 17 жовтня Київ, Україна

Міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі 17 жовтня у Люксембурзі погодять місію з підготовки 15 тисяч українських військових та додаткові 500 мільйонів євро для фінансування постачання зброї Києву.