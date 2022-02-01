Єрмак розповів, про що говоритимуть Зеленський з Путіним під час зустрічі

09:46 13 травень Київ, Україна

На переговорах такого високого рівня, як зустріч Зеленський - Путін, резонно підняти проблеми виконання сторонами домовленостей паризького саміту.

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак у четвер, 13 травня.

"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, що раніше Путін відповів на пропозицію Зеленського про зустріч на Донбасі. Російський лідер заявив, що чекає українського президента в Москві "в будь-який зручний для нього час", щоб обговорити двосторонні відносини. Також Путін запропонував Зеленському вирішувати проблему Донбасу з лідерами "республік" сепаратистів - "ЛНР" і "ДНР".