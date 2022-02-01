Єрмак розповів, про що говоритимуть Зеленський з Путіним під час зустрічі

На переговорах такого високого рівня, як зустріч Зеленський - Путін, резонно підняти проблеми виконання сторонами домовленостей паризького саміту.
Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак у четвер, 13 травня.
Нагадаємо, що раніше Путін відповів на пропозицію Зеленського про зустріч на Донбасі. Російський лідер заявив, що чекає українського президента в Москві "в будь-який зручний для нього час", щоб обговорити двосторонні відносини. Також Путін запропонував Зеленському вирішувати проблему Донбасу з лідерами "республік" сепаратистів - "ЛНР" і "ДНР".
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