Єрмак провів зустріч із послами ЄС, G7 та низки країн

14:21 22 червня Київ, Україна

За дорученням президента Володимира Зеленського, голова Офісу Президента України (ОПУ) Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Групи семи" (G7), Європейського Союзу, а також Бразилії, Данії, Індії, Китаю, Південно-Африканської Республіки та Туреччини.



Про це Єрмак повідомив у Телеграмі.

"Ми обговорили подальші кроки в контексті реалізації ініціатив України щодо відновлення сталого та справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН та міжнародного права", - зазначив він.

Глава ОПУ поінформував дипломатів про підсумки взаємодії України з широким колом іноземних партнерів щодо імплементації "формули миру" президента.