Єрмак провів зустріч із послами ЄС, G7 та низки країн
14:21 22 червня Київ, Україна
За дорученням президента Володимира Зеленського, голова Офісу Президента України (ОПУ) Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Групи семи" (G7), Європейського Союзу, а також Бразилії, Данії, Індії, Китаю, Південно-Африканської Республіки та Туреччини.
Про це Єрмак повідомив у Телеграмі.
"Ми обговорили подальші кроки в контексті реалізації ініціатив України щодо відновлення сталого та справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН та міжнародного права", - зазначив він.
Глава ОПУ поінформував дипломатів про підсумки взаємодії України з широким колом іноземних партнерів щодо імплементації "формули миру" президента.
"На сьогодні українська "формула миру" є єдиним мирним планом, який має підтримку ООН. Саме український план досягнення миру має бути взятий за основу, оскільки війна продовжується на нашій території. Українська "формула миру" має універсальний характер і може бути застосована не лише для припинення війни, а й для подолання наявних чи запобігання нових криз у світі", - зазначив Єрмак.
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