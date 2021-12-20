Єрмак відсвяткував день народження у президентській резиденції на Прикарпатті

18:24 24 листопад Київ, Україна

На Івано-Франківщині, в селі Гута, на території національного природного парку «Синьогора» розташована резиденція президента України. Як стало відомо журналістам, цього тижня там зустрічали високоповажних гостей. Свій ювілей на державній дачі святкував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише видання Ратуша.



Як розповідають місцеві жителі, президенту Зеленському подобаються місцеві краї. У селі він буває досить часто – багато разів на рік. Для зручності перших осіб за програмою «Велике будівництво» навіть відбудували дорогу, яку місцеві гордо називають «державним значенням», бо веде до резиденції президента. Але такого аншлагу з автомобілів із столичними номерами тут ще не було.



«Так, президент тут був. Тут же його резиденція. Так, вони вертольотом прилетіли і їздять тут часто», – розповідає сільський житель.



Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії у 2019 році Володимир Зеленський публічно заявляв про передачу державних резиденцій під дитячі табори. Наразі резиденція у Гуті стала місцем для святкування 50-річчя керівника Офісу Президента, пишуть ЗМІ.



До місця відпочинку чиновники, найімовірніше, добиралися вертолітним кортежем. Власниця місцевого готелю каже журналістам, що гелікоптери там з'явилися, бо «то в Єрмака день народження».



Жінка додає, що у неї все було заброньовано на ці дати, але довелося своїх працівників відпустити на обслуговування високоповажних гостей.



Останній тиждень для глави держави та глави Офісу Президента виявився досить напруженим: Україна не виходила зі світового антирейтингу щодо смертності від повеней, вийшло розслідування Bellingcat, а Росія перекинула сто тисяч військових на кордон – але це не змінило святкових планів.



«Делегація з Банкової п'ять днів провела у резиденції у Гуті. Єдина незручність, яка спіткала чиновників, полягала в тому, що святкування довелося перервати на кілька годин у неділю. Перші особи держави прилітали на урочисті заходи до Дня гідності та свободи», – пише видання.