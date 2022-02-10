Єрмак про вибори на Донбасі та в Криму

12:33 19 вересень Київ, Україна

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що проведення виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе тільки після повної деокупації, врегулювання всіх питань безпеки та з дотриманням стандартів ОБСЄ.



Про це йдеться в заяві Офісу президента, оприлюдненій в суботу, 19 вересня.



Напередодні Єрмак сказав, що «ми знаходимося в важких переговорах (нормандський і мінський формати - ред.) - не буду приховувати, але є дуже серйозна українська перемога - сьомий тиждень режиму тиші».



Водночас він заявив, що режим припинення вогню «не є ідеальним», але «дозволяє продовжувати переговори».



Також, з повідомлення Єрмака представникам нормандської четвірки стало відомо, що у Верховній Раді зареєстровано постанову про зміни до постанови про проведення місцевих виборів.



«Якщо ви запитаєте мою особисту позицію, то я вважаю, що рішення має бути прийнято відповідно до інтересів нашої держави, із зобов'язаннями, які є, з нормами міжнародного права. Яке воно буде - це буде вирішувати Верховна Рада», - сказав глава ОП.



Після зустрічі лідерів нормандської четвірки представник РФ Дмитро Козак заявив, що під час переговорів сторони домовилися, що найближчим часом Верховна Рада розгляне проєкт постанови, що коректує постанову про місцеві вибори.



На засіданні ТКГ 19 серпня глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв попросити Верховну Раду переглянути постанову, яка, на думку представників ОРДЛО, порушує Мінські угоди.



Йдеться про четвертий пункт постанови, в якому сказано, що вибори на окупованому Донбасі та в анексованому Криму призначать тільки після припинення російської агресії, виводу військ і техніки та закінчення повної реінтеграції.