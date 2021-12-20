Єрмак не міг впливати на проведення спецоперації із затримання "вагнерівців" - голова розвідки

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак не міг впливати на спецоперацію із затримання членів ПВК "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року.
Буданов додав, що як офіцер спецслужби вважає недоцільним винесення в публічну площину питання проведення спецоперацій.
Його позицію підтримав і нардеп Микола Тищенко, заявивши, що лити бруд на голову ОП рівносильно держзраді.
Зазначимо, що Буданов став начальником ГУР Міноборони України замість Василя Бурби. Указ президента Володимира Зеленського про зміну керівника було підписано 5 серпня після того, як наприкінці липня зірвалася операція українських спецслужб із затримання найманців приватної військової компанії "Вагнер".
Нагадаємо, що в опублікованому напередодні розслідуванні Bellingcat із посиланням на Бурбу стверджується, що Єрмак запропонував відстрочити спецоперацію на тиждень через досягнення домовленості про припинення вогню на Донбасі. Раніше тимчасова слідча комісія Верховної Ради України також встановила, що проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер" відстрочили, проте не спромоглася визначити, хто з українських чиновників ухвалив таке рішення.
"Вагнергейт"
Як повідомлялося, 29 липня 2020 року влада Білорусі повідомила про затримання 33-х членів ПВК "Вагнер". Проти них одразу порушили кримінальну справу щодо підготовки терактів. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв передати 28 із них Україні - слідство встановило, що вони "брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Однак у результаті Білорусь вирішила передати їх Росії".
Згодом ЗМІ повідомили, що "вагнерівці" опинилися на території Білорусі, оскільки їх туди виманили українські спецслужби. З Мінська їх нібито планували відправити авіарейсом до Туреччини, але в польоті один із пасажирів мав імітувати серцевий напад, через що літак здійснив вимушену посадку у Києві, де їх затримали б. Про операцію начебто повідомили Зеленського та Єрмака, після чого про неї дізналися білоруські спецслужби. У червні 2021 року Зеленський відкинув причетність Єрмака до зриву, назвавши ідею такої операції "ідеєю інших країн".
Зазначимо, що Буданов став начальником ГУР Міноборони України замість Василя Бурби. Указ президента Володимира Зеленського про зміну керівника було підписано 5 серпня після того, як наприкінці липня зірвалася операція українських спецслужб із затримання найманців приватної військової компанії "Вагнер".
Нагадаємо, що в опублікованому напередодні розслідуванні Bellingcat із посиланням на Бурбу стверджується, що Єрмак запропонував відстрочити спецоперацію на тиждень через досягнення домовленості про припинення вогню на Донбасі. Раніше тимчасова слідча комісія Верховної Ради України також встановила, що проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер" відстрочили, проте не спромоглася визначити, хто з українських чиновників ухвалив таке рішення.
"Вагнергейт"
Як повідомлялося, 29 липня 2020 року влада Білорусі повідомила про затримання 33-х членів ПВК "Вагнер". Проти них одразу порушили кримінальну справу щодо підготовки терактів. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв передати 28 із них Україні - слідство встановило, що вони "брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Однак у результаті Білорусь вирішила передати їх Росії".
Згодом ЗМІ повідомили, що "вагнерівці" опинилися на території Білорусі, оскільки їх туди виманили українські спецслужби. З Мінська їх нібито планували відправити авіарейсом до Туреччини, але в польоті один із пасажирів мав імітувати серцевий напад, через що літак здійснив вимушену посадку у Києві, де їх затримали б. Про операцію начебто повідомили Зеленського та Єрмака, після чого про неї дізналися білоруські спецслужби. У червні 2021 року Зеленський відкинув причетність Єрмака до зриву, назвавши ідею такої операції "ідеєю інших країн".
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