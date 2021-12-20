Єрмак не міг впливати на проведення спецоперації із затримання "вагнерівців" - голова розвідки

15:12 19 листопад Київ, Україна

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак не міг впливати на спецоперацію із затримання членів ПВК "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року.

"Ми не слідчі органи, щоб дослідити чиюсь роль, але якщо ставиться питання, чи міг керівник Офісу впливати на хід проведення спецоперації, то я з повною відповідальністю можу сказати, що згідно із законом про розвідку, керівник Офісу, ким би він не був, не має права втручатися у спецзаходи", - сказав він.

Буданов додав, що як офіцер спецслужби вважає недоцільним винесення в публічну площину питання проведення спецоперацій.

"У жодній цивілізованій країні світу таке неприпустимо", - наголосив він.