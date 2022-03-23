Єрмак і Нуланд обговорили майбутній візит Володимира Зеленського в США

10:40 24 червня Київ, Україна

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторія Нуланд провели телефонну розмову, в ході якої обговорили деталі візиту глави України Володимира Зеленського в США на запрошення президента Джо Байдена.
 
Про це повідомляє пресслужба ОП вранці у четвер, 24 червня.
"Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського в США на запрошення президента США Джо Байдена", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу Нуланд запевнила Єрмака в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності і суверенітету України, а також в питаннях реалізації Мінських домовленостей врегулювання ситуації в Донбасі.

Єрмак також поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні та розповів про кроки щодо реалізації європейських та євроатлантичних прагнень держави.
"Заступниця держсекретаря США наголосила на важливості продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема, реформи в сфері корпоративного управління і боротьби з корупцією, і запевнила в підтримці з боку США цих зусиль", - додали в ОП.