Єрмак і радник Байдена з питань нацбезпеки обговорили ситуацію на Донбасі

08:44 30 березень Київ, Україна

Глава ОП Андрій Єрмак в розмові з радником Байдена Джейкобом Салліваном закликав США допомогти з переговорами по Донбасу.

Про це повідомили в пресслужбі ОП.



Єрмак подякував Сполученим Штатам за чітку і послідовну політику щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Також він повідомив Саллівану, що в останні тижні на Донбасі спостерігається збільшення кількості порушень режиму припинення вогню.





Керівник Офісу глави держави додав, що США могли б зіграти активнішу роль в просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.

Разом з тим він подякував США за надання важливої допомоги з безпеки, яка сприяє посиленню обороноздатності України. Йдеться, зокрема, про підтримку реформи Збройних сил України та про посилення Військово-морських сил ЗСУ.



В ОП відзначають, що Єрмак також розповів Саллівану «про реформи, які проводить Володимир Зеленський». Глава ОП під час розмови розповів про «цілі» Зеленського - «побудувати сучасну демократичну державу, засновану на верховенстві права, вільну від корупції і впливу олігархів». Також Єрмак розповів про створення в Україні Центру протидії дезінформації.



Радник Байдена, як повідомляють в ОП, наголосив на важливості співпраці у протидії дезінформації. У повідомленні стверджують, що Салліван також відзначив зусилля України в проведенні реформ і відзначив, що США допомагатимуть Україні досягати її цілей в політиці, економіці та безпеці. Також він запевнив в готовності і надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.