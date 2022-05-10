Єрмак і Кулеба розповіли про поїздку в США

18:51 06 серпня Київ, Україна

Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак відзвітували про результати робочої поїздки до Вашингтона.



"Ми готуємо першу зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки, і це без перебільшення, буде зустріч, яка визначить динаміку двосторонніх відносин на наступні роки", - сказав Дмитро Кулеба на брифінгу у Вашингтоні.



Кулеба нагадав, що в ході візиту відбулися зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником з питань нацбезпеки президента США Джейком Салліваном. "Обидві розмови були предметними, конструктивними, дружніми, і ми проговорили саме домовленості, на які вийдуть президенти", - повідомив міністр.



За його словами, переговори про формат візиту президента Володимира Зеленського ще тривають.



"Президент приїде з абсолютно новою візією нашої країни, візією наших відносин зі Сполученими Штатами. Це буде вперше за історію незалежності України, коли ми маємо чітку стратегію, як ми бачимо розвиток наших стратегічних партнерських відносин", - повідомив в свою чергу Єрмак.



За його словами, США чекають приїзду Зеленського в Вашингтоні. "Всі налаштовані, щоб це був дуже продуктивний і дуже фундаментальний візит. І зустріч з президентом Байденом", - підкреслив він.



Єрмак заявив, що в ході візиту вони не відчули "ніякого навіть натяку на токсичність або недружнє або нестратегічне ставлення до нашої країни".



Це ж підтвердив Кулеба: "Все говорить абсолютно про інше. У нас унікальна ситуація, у нас є перший в історії Сполучених Штатів президент, який знає, що таке Україна, розуміє, що таке Україна, і якому не треба читати лекції про Україну. І те, що президент Зеленський буде другим європейським лідером після Ангели Меркель, якого запросили в Білий дім, це саме по собі є сигналом. Про яку токсичність або об'єктність ми можемо тут говорити?" - додав Кулеба.



Він вказав, що факт того, що Україна їде в США з конкретними результатами у судовій реформі, реформі земельного ринку, відкривають унікальну можливість вивести стратегічне партнерство з США на новий рівень не тільки політично, а й конкретно в обсягах і суті допомоги, яка спрямовується на сектор безпеки України, на залучення американських інвестицій і американського фінансування для реалізації масштабних економічних проєктів в Україні.