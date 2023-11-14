Єрмак та Блінкен обговорили допомогу США Україні у боротьбі з російською агресією

07:02 14 листопада Київ, Україна

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак та держсекретар США Ентоні Блінкен провели зустріч у Вашингтоні. Вони обговорили ситуацію на фронті, пріоритетні потреби Сил оборони України та питання подальшої співпраці між країнами.

В американській столиці чиновник перебуває з робочим візитом у складі української делегації, яку очолює міністр економіки Юлія Свириденко, повідомили у пресслужбі ОП.



У зустрічі також взяли участь заступниця голови Держдепартаменту з політичних питань Вікторія Нуланд та заступник помічника державного секретаря зі Східної Європи Кріс Сміт.



З боку України були Юлія Свириденко, пані посол у Сполучених Штатах Оксана Маркарова, заступниця голови Мін'юсту Ірина Мудра, радники керівника Офісу Президента Дарія Заровна та Владислав Власюк.

"Кожна наша зустріч є новим свідченням справжнього стратегічного партнерства між нашими країнами. Ми є свідками справді безпрецедентного рівня координації із США. Лише цього року наші президенти зустрічалися тричі", - зазначив Єрмак.

Від імені Володимира Зеленського керівник ОП висловив подяку адміністрації Джо Байдена, обом палатам Конгресу та американському народу за безпрецедентну допомогу, яку отримує Україна у боротьбі з російською агресією.

"Підтримка та допомога США мають критичне значення для забезпечення стабільності в нашій державі та наближення перемоги", - наголосив чиновник.

Єрмак подякував за направлення Білим домом запиту щодо фінансування видатків на допомогу Україні та висловив сподівання на його схвалення американськими законодавцями.



Керівник Офісу Президента поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на фронті та підкреслив, що американська зброя довела свою ефективність на полі бою та допомагає стримувати російського агресора.



Також чиновник розповів про пріоритетні потреби Сил оборони. Окремо було наголошено на важливості надання засобів протиповітряної оборони.

"З наближенням зими очікуємо посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО, які захистять українські міста, ключові об'єкти критичної інфраструктури, а також маршрути "зернового коридору"", — пояснив Єрмак.

Окрім цього, керівник ОП акцентував увагу на важливості якнайшвидшого укладання двосторонньої угоди між Україною та США про гарантії безпеки на виконання Спільної декларації G7, підписаної у Вільнюсі 12 липня.



Під час зустрічі відбувся широкий обмін думками з інших питань двостороннього порядку денного, зокрема щодо посилення санкційного тиску на рф та вироблення механізму спрямування заморожених російських активів на відновлення України. Приділили увагу ситуації на Близькому Сході.