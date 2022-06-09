Эрдоган потребовал от Греции "демилитаризировать" острова в Эгейском море, иначе Турция примет меры.

20:16 09 червня Київ, Україна

Глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна не відступить від своїх прав в Егейському регіоні і зажадав від Греції відмовитися від розміщення озброєнь на островах в Егейському морі.

Про це заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, виступаючи в рамках міжнародних навчань Efes-2022 в Ізмірі, повідомляє агентство Anadolu.



Між Грецією та Туреччиною – країнами – членами НАТО – точаться суперечки щодо статусу островів в Егейському морі та суверенітеті в цьому регіоні.. Крім того, невирішеними залишаються питання розділеного Кіпру, територій нафтогазової розвідки та використання повітряного простору.

«Туреччина не відступить від своїх прав в Егейському регіоні, а в питанні «демілітаризації» островів готова вжити всіх кроків, заснованих на літері міжнародних угод. Перестаньте розміщувати озброєння на островах! Я не шуткую!" - Заявив президент.

Торкаючись теми Кіпру, Ердоган звинуватив грецьке населення острова в тому, що процес переговорів зайшов у глухий кут.

"Грецька громада залишила нам тільки один шлях: двох рівноправних суверенних держав на Кіпрі", - підкреслив він.

В Анкарі стверджують, що Афіни порушили умови двох мирних угод: Лозаннського (1923) та Паризького (1947). Згідно з документами, Греція отримала групу островів в Егейському морі, зобов'язавшись не допускати їхню мілітаризацію.



Представник уряду Греції Яніс Економу заявив, що Афіни реагують на «провокації» Туреччини «зі спокоєм та рішучістю», посилюючи свій політичний та військовий потенціал. Міністр закордонних справ країни Нікос Дендіас пояснив, що Афіни відповіли на претензії в листі до ООН — «абсолютно переконливо та юридично обґрунтовано». Грецька влада стверджує, що умови договорів 1923 та 1947 років давно не діють, оскільки ті документи були замінені пізнішими.