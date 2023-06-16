Ердоган та Зеленський обговорили вибух на Каховській ГЕС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови обговорили ситуацію із руйнуванням Каховської ГЕС.
Про це повідомив президент України у Телеграм. Як зазначили у канцелярії турецького президента, Ердоган запропонував створити міжнародну комісію з розслідування катастрофи.
Як повідомляє TRT Haber із посиланням на службу з комунікацій турецького лідера, Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування вибуху на Каховській ГЕС.
Ердоган також висловив думку, що можна було б застосувати метод переговорів, як у випадку із "зерновим коридором". За його словами, "Туреччина готова зробити все можливе у цьому питанні".
Президент Туреччини також підкреслив, що "не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, поки триватимуть конфлікти". Тому, за його словами, ідея повернення до переговорів має превалювати, пише видання.
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