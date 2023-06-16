Ердоган та Зеленський обговорили вибух на Каховській ГЕС

16:23 07 червня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови обговорили ситуацію із руйнуванням Каховської ГЕС.

Про це повідомив президент України у Телеграм. Як зазначили у канцелярії турецького президента, Ердоган запропонував створити міжнародну комісію з розслідування катастрофи.

"Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Передав список невідкладних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ із української території. А також про повернення наших незаконно ув'язнених, у тому числі кримських татар, і продовження та розширення зернової ініціативи", - наголосив Зеленський.

Як повідомляє TRT Haber із посиланням на службу з комунікацій турецького лідера, Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування вибуху на Каховській ГЕС.

"Президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі може бути створена комісія за участю воюючих експертів сторін Організації Об'єднаних Націй та міжнародної спільноти, включаючи Туреччину", - йдеться у повідомленні.

Ердоган також висловив думку, що можна було б застосувати метод переговорів, як у випадку із "зерновим коридором". За його словами, "Туреччина готова зробити все можливе у цьому питанні".



Президент Туреччини також підкреслив, що "не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, поки триватимуть конфлікти". Тому, за його словами, ідея повернення до переговорів має превалювати, пише видання.