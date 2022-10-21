Ердоган хоче провести нові переговори щодо припинення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прагне організувати нові переговори з президентом Володимиром Зеленським та російським президентом володимиром путіним щодо мирного врегулювання російсько-української війни.
Як повідомляє Anadolu, про це політик заявив журналістам під час брифінгу після візиту до Азербайджану.
Як повідомляє Anadolu, про це політик заявив журналістам під час брифінгу після візиту до Азербайджану.
Він додав, що все ще сподівається на організацію зустрічі путіна із Зеленським.
Крім того, Ердоган заявив, що сподівається на продовження роботи "зернової ініціативи" щодо забезпечення вивезення продовольства з українських морських портів.
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