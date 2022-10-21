Ердоган хоче провести нові переговори щодо припинення війни в Україні

14:03 21 жовтня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прагне організувати нові переговори з президентом Володимиром Зеленським та російським президентом володимиром путіним щодо мирного врегулювання російсько-української війни.



Як повідомляє Anadolu, про це політик заявив журналістам під час брифінгу після візиту до Азербайджану.

"Я побачив, що пан путін набагато м'якший і більш відкритий для переговорів, ніж раніше. Ми побачимо, до чого це може призвести, під час телефонної дипломатії, яку ми проведемо найближчими днями, вислухавши обох лідерів", - наголосив Ердоган.

Він додав, що все ще сподівається на організацію зустрічі путіна із Зеленським.

"Під час переговорів із Зеленським я відчув, що у нього теж немає такого блокування, і що він теж виступає за подолання цього питання. Ми не втрачаємо надії. Ми сподіваємось, що, зібравши разом обох лідерів, ми продовжимо шлях до миру", - зазначив турецький президент.

Крім того, Ердоган заявив, що сподівається на продовження роботи "зернової ініціативи" щодо забезпечення вивезення продовольства з українських морських портів.