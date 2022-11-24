ЄП зробив крок для неприйняття закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях України

18:38 24 листопада Київ, Україна

Європарламент затвердив угоду, досягнуту з Радою Євросоюзу, про неприйняття проїзних документів, виданих росією в окупованих регіонах України та тимчасово окупованих регіонах Грузії.



Про це повідомляє пресслужба парламенту.



Європарламент зробив крок для неприйняття закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях України.



За рішення проголосував 531 депутат, 7 виступили проти, 34 утрималися.



Згідно з пропозицією, Єврокомісія має проконсультуватися з країнами-членами ЄС та скласти список російських проїзних документів, зокрема, паспортів, які не повинні прийматися.



Однак ті, хто рятується від війни в Україні, як і раніше, зможуть в'їхати до ЄС з гуманітарних міркувань.



"Європейський парламент сповнений рішучості зробити все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на росію правовими та політичними засобами, щоб путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну та за міжнародні злочини, вчинені проти України та її народу", - прокоментував після голосування доповідач Хуан Фернандо Лопес Агіллар.



Щойно рішення буде офіційно ухвалене Радою ЄС та опубліковано в Офіційному журналі ЄС, воно набуде чинності наступного дня після публікації.



Росія видає паспорти мешканцям Криму з моменту незаконної анексії півострова у 2014 році і зараз робить це в інших непідконтрольних українському уряду районах України.



Неприйняття цих російських документів застосовуватиметься, коли хтось із громадян просить візу для в'їзду до ЄС або коли вони перетинатимуть зовнішні кордони ЄС.



Чеське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли попередньої домовленості про рішення про невизнання російських закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях в Україні та Грузії, у середині листопада.