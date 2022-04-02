Ентоні Блінкен перерахував закони, які повинні прийняти в Україні
12:11 07 липня Київ, Україна
Держсекретар США
Ентоні Блінкен заявив, що Україна може розвинути досягнутий прогрес за допомогою п'яти реформ.
Про це він заявив у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі в середу, 7 липня.
"Перше: прийняти законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя, і слідом - закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Разом ці закони забезпечать прозорий процес відбору суддів. Друге: забезпечення, що вибір керівництва Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є прозорим, що заслуговує на довіру і базується на заслугах", - сказав Блінкен.
За його словами, третім кроком є прийняття закону про прозоре корпоративне управління, який захищає незалежність наглядової ради, генеральних директорів і відповідає стандартам Організації економічного співробітництва і розвитку.
Блінкен назвав четвертим кроком прийняття законодавства, яке демілітаризує, деполітизує СБУ, і залишає роботу по боротьбі з корупцією та боротьбі з організованою злочинністю іншим урядовим інституціям, створеним для цієї мети.
"І п'яте: притягнути до відповідальності корумпованих чиновників. Низка розслідувань була проведена, але жоден вищий посадовець не був підданий суду і не був засуджений за корупцію з 2014 року. Люди повинні бачити, що система працює, для того, щоб повірити в неї", - зазначив держсекретар США.
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