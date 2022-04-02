Ентоні Блінкен перерахував закони, які повинні прийняти в Україні

12:11 07 липня Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна може розвинути досягнутий прогрес за допомогою п'яти реформ.

Про це він заявив у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі в середу, 7 липня.

"Перше: прийняти законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя, і слідом - закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Разом ці закони забезпечать прозорий процес відбору суддів. Друге: забезпечення, що вибір керівництва Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є прозорим, що заслуговує на довіру і базується на заслугах", - сказав Блінкен.

За його словами, третім кроком є прийняття закону про прозоре корпоративне управління, який захищає незалежність наглядової ради, генеральних директорів і відповідає стандартам Організації економічного співробітництва і розвитку.



Блінкен назвав четвертим кроком прийняття законодавства, яке демілітаризує, деполітизує СБУ, і залишає роботу по боротьбі з корупцією та боротьбі з організованою злочинністю іншим урядовим інституціям, створеним для цієї мети.