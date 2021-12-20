Енин: Ірану доведеться виплатити компенсацію МАУ

Тегерана відмовився виплачувати компенсацію за збитий літак МАУ, через те, що боїнг був застрахований і такі зобов'язання по сплаті, повинні нести страхові компанії. У МЗС України відповіли на таку заяву Ірану.
За словами заступника міністра, під час двосторонніх переговорів іранська сторона підтвердила свою готовність відшкодувати збиток, в т.ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з українського боку.
Він підкреслив, що літак МАУ дійсно був застрахований в одній з європейських страхових компаній, яка, в свою чергу, перестрахувала свої ризики у інших страховиків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі