Енин: Ірану доведеться виплатити компенсацію МАУ

16:51 11 серпень Київ, Україна

Тегерана відмовився виплачувати компенсацію за збитий літак МАУ , через те, що боїнг був застрахований і такі зобов'язання по сплаті, повинні нести страхові компанії. У МЗС України відповіли на таку заяву Ірану.

«Мені важко уявити можливість уникнути іранською стороною відповідальності за збитий український Боїнг, і це розуміють всі причетні гравці», - зазначив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін

За словами заступника міністра, під час двосторонніх переговорів іранська сторона підтвердила свою готовність відшкодувати збиток, в т.ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з українського боку.

«Ми домовилися включити це питання до порядку денного наступного раунду переговорів», - нагадав представник відомства.

Він підкреслив, що літак МАУ дійсно був застрахований в одній з європейських страхових компаній, яка, в свою чергу, перестрахувала свої ризики у інших страховиків.