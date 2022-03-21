Енергодар: окупантами викрадено заступника мера Івана Самойдюка

13:32 20 березня Київ, Україна

В Енергодарі російськими окупантами викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.



Окупанти, які не досягли від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії.

"У якому він стані, нам не відомо! На зв'язок не виходить із вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрали!” - повідомив мер міста.

Також мер повідомив, що окупанти розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодару.. Продовжують розшукувати тих енергодарців, у принциповій позиції яких вбачають загрозу.