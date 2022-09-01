Енергодар перебуває у критичній ситуації - мер
14:15 12 серпня Київ, Україна
Російські окупанти за останні три тижні почали поводитися агресивніше і нахабніше в Енергодарі.
Про це розповів мер Енергодару Дмитро Орлов в інтерв'ю, оприлюдненому у п'ятницю, 12 серпня.
"Ситуація критична. На мою думку, зараз спостерігається найбільше загострення за останні два-три місяці. Вже три тижні окупанти з кожним днем поводяться все агресивніше і зухваліше. Вони обстрілюють території промислового майданчика ЗАЕС, обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища. Є випадки, коли під їхній обстріл потрапляють приватні будинки, є жертви", – сказав він.
За словами Орлова, росіяни, прикриваючись найбільшою атомною станцією Європи, користуються тим, що ЗСУ не мають можливості дати адекватної відповіді, щоб уникнути влучання в АЕС.
"Оскільки вогню у відповідь немає, а їм потрібно спровокувати якусь резонансну ситуацію, то вони почали обстрілювати саму станцію з гранатометів. Є навіть влучання у азотно-кисневу станцію, загальностанційні об'єкти Запорізької атомної станції", – розповів мер.
Він повідомив, що три дні тому окупанти під час мінометного обстрілу влучили у розподільну підстанцію, яка забезпечує Енергодар електрикою. Внаслідок цього місто кілька годин було без електропостачання.
"Тобто місто було вже на межі гуманітарної катастрофи. Але завдяки злагодженій роботі фахівців атомної станції та комунальників вдалося за три години відновити всі ці життєво необхідні послуги", - заявив Орлов і додав, що газу в Енергодарі немає вже близько місяця.
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