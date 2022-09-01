Енергодар перебуває у критичній ситуації - мер

14:15 12 серпня Київ, Україна

Російські окупанти за останні три тижні почали поводитися агресивніше і нахабніше в Енергодарі.

Про це розповів мер Енергодару Дмитро Орлов в інтерв'ю, оприлюдненому у п'ятницю, 12 серпня.

"Ситуація критична. На мою думку, зараз спостерігається найбільше загострення за останні два-три місяці. Вже три тижні окупанти з кожним днем поводяться все агресивніше і зухваліше. Вони обстрілюють території промислового майданчика ЗАЕС, обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища. Є випадки, коли під їхній обстріл потрапляють приватні будинки, є жертви", – сказав він.

За словами Орлова, росіяни, прикриваючись найбільшою атомною станцією Європи, користуються тим, що ЗСУ не мають можливості дати адекватної відповіді, щоб уникнути влучання в АЕС.

"Оскільки вогню у відповідь немає, а їм потрібно спровокувати якусь резонансну ситуацію, то вони почали обстрілювати саму станцію з гранатометів. Є навіть влучання у азотно-кисневу станцію, загальностанційні об'єкти Запорізької атомної станції", – розповів мер.

Він повідомив, що три дні тому окупанти під час мінометного обстрілу влучили у розподільну підстанцію, яка забезпечує Енергодар електрикою. Внаслідок цього місто кілька годин було без електропостачання.