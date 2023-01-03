Енергоатом розпочинає капітальний ремонт на одному з енергоблоків АЕС

18:23 03 січня Київ, Україна

Один із енергоблоків атомної електростанції Енергоатом виводить у плановий капітальний ремонт. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Сьогодні, 3 січня 2023 року, один із енергоблоків ДП НАЕК Енергоатом для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки за умовами ліцензії виводиться у плановий капітальний ремонт, який здійснюють раз на чотири роки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час ремонту здійснюються повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива.



Як заявили в Енергоатомі, найближчим часом в енергосистемі України працюватиме вісім енергоблоків атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній Україні території.



У компанії нагадали, що всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинено, їхнє увімкнення блокується окупантами. ЗАЕС продовжує споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України.