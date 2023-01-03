Енергоатом розпочинає капітальний ремонт на одному з енергоблоків АЕС

Один із енергоблоків атомної електростанції Енергоатом виводить у плановий капітальний ремонт. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Зазначається, що під час ремонту здійснюються повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива.
Як заявили в Енергоатомі, найближчим часом в енергосистемі України працюватиме вісім енергоблоків атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній Україні території.
У компанії нагадали, що всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинено, їхнє увімкнення блокується окупантами. ЗАЕС продовжує споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України.
Як заявили в Енергоатомі, найближчим часом в енергосистемі України працюватиме вісім енергоблоків атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній Україні території.
У компанії нагадали, що всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинено, їхнє увімкнення блокується окупантами. ЗАЕС продовжує споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України.
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