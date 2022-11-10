Енергетика, інфраструктура та логістика - це пріоритетні цілі для спецслужб Росії - СБУ

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Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки Агресор супроводжує кібератаками обстріли з українських енергооб'єктів, але ЗСУ їх відбиває і переходить до стрімкого кіберконтрнаступу.Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю, опублікованому в середу, 9 листопада.

"Енергетика, інфраструктура та логістика - це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ супроводжувалися і кібератаками. Ми очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною. Іноді ми маємо інформацію, куди битиме ворог найближчими днями чи тижнями, і наше завдання – не допустити цього. Про більшість кібератак суспільство не знає, але росія сьогодні здійснює в середньому понад 10 кібератак на добу”, - розповів він.

За його словами, якби їх не відбивали, то наслідки були б "вкрай серйозними".



Кібератаки можуть бути набагато ефективнішими і дешевшими за ракетні обстріли, зазначив Вітюк.



У найгірших випадках кібератаки росіян можуть відключити електроенергію на 5-10 хвилин або зупинити на короткий час роботу деяких сервісів. Але українські фахівці працюють над тим, щоби навіть такого не відбувалося, пояснив він.



Майже 90% всіх кібератак, що здійснюються на українські державні ресурси, здійснюють спецслужби Росії. Невеликий відсоток кібератак здійснюють і білоруські спецслужби, які допомагають Росії. До 1% - це решта спецслужб.



Найчастіше ці атаки спрямовані на отримання розвідданих, пояснює фахівець.