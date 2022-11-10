Енергетика, інфраструктура та логістика - це пріоритетні цілі для спецслужб Росії - СБУ

Агресор супроводжує кібератаками обстріли з українських енергооб'єктів, але ЗСУ їх відбиває і переходить до стрімкого кіберконтрнаступу.
Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю, опублікованому в середу, 9 листопада.
Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю, опублікованому в середу, 9 листопада.
За його словами, якби їх не відбивали, то наслідки були б "вкрай серйозними".
Кібератаки можуть бути набагато ефективнішими і дешевшими за ракетні обстріли, зазначив Вітюк.
У найгірших випадках кібератаки росіян можуть відключити електроенергію на 5-10 хвилин або зупинити на короткий час роботу деяких сервісів. Але українські фахівці працюють над тим, щоби навіть такого не відбувалося, пояснив він.
Майже 90% всіх кібератак, що здійснюються на українські державні ресурси, здійснюють спецслужби Росії. Невеликий відсоток кібератак здійснюють і білоруські спецслужби, які допомагають Росії. До 1% - це решта спецслужб.
Найчастіше ці атаки спрямовані на отримання розвідданих, пояснює фахівець.
Кібератаки можуть бути набагато ефективнішими і дешевшими за ракетні обстріли, зазначив Вітюк.
У найгірших випадках кібератаки росіян можуть відключити електроенергію на 5-10 хвилин або зупинити на короткий час роботу деяких сервісів. Але українські фахівці працюють над тим, щоби навіть такого не відбувалося, пояснив він.
Майже 90% всіх кібератак, що здійснюються на українські державні ресурси, здійснюють спецслужби Росії. Невеликий відсоток кібератак здійснюють і білоруські спецслужби, які допомагають Росії. До 1% - це решта спецслужб.
Найчастіше ці атаки спрямовані на отримання розвідданих, пояснює фахівець.
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