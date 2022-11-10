Енергетика, інфраструктура та логістика - це пріоритетні цілі для спецслужб Росії - СБУ

17:32 09 листопада Київ, Україна

Агресор супроводжує кібератаками обстріли з українських енергооб'єктів, але ЗСУ їх відбиває і переходить до стрімкого кіберконтрнаступу.

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю, опублікованому в середу, 9 листопада.
 
"Енергетика, інфраструктура та логістика - це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ супроводжувалися і кібератаками. Ми очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною. Іноді ми маємо інформацію, куди битиме ворог найближчими днями чи тижнями, і наше завдання – не допустити цього. Про більшість кібератак суспільство не знає, але росія сьогодні здійснює в середньому понад 10 кібератак на добу”, - розповів він.
 
За його словами, якби їх не відбивали, то наслідки були б "вкрай серйозними".

Кібератаки можуть бути набагато ефективнішими і дешевшими за ракетні обстріли, зазначив Вітюк.

У найгірших випадках кібератаки росіян можуть відключити електроенергію на 5-10 хвилин або зупинити на короткий час роботу деяких сервісів. Але українські фахівці працюють над тим, щоби навіть такого не відбувалося, пояснив він.

Майже 90% всіх кібератак, що здійснюються на українські державні ресурси, здійснюють спецслужби Росії. Невеликий відсоток кібератак здійснюють і білоруські спецслужби, які допомагають Росії. До 1% - це решта спецслужб.

Найчастіше ці атаки спрямовані на отримання розвідданих, пояснює фахівець.
 
"Ми вже до всього готові, немає нічого такого, чого б ми не бачили. Україна розпочала кіберконтрнаступ уже 24 лютого. Раніше Україна не вдавалася до кібернаступу, бо за міжнародними нормами це могли визнати приводом для війни. Сьогодні наш контрнаступ розвивається ще блискавіше, ніж на традиційному фронті.. Часто палає і "кібербавовна", - наголосив Вітюк.