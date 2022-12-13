Енергетичний "Рамштайн": Україна залучила близько $1 млрд

18:19 13 грудня Київ, Україна

За підсумками енергетичного "Рамштайну", що відбувся в Парижі, Україна залучила близько мільярда доларів для проходження зими.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна залучила за підсумками міжнародної конференції "Солідарність з українським народом". З них половина – грантові засоби. Друга половина – товари, роботи, кредити, більшість із яких отримаємо ще цього року”, – написав він у Telegram.

За словами прем'єра, головний підсумок дня – цілком конкретна допомога Україні, щоб країна пройшла цю зиму з найменшими втратами.

"Створили дієву та ефективну платформу солідарності з Україною. Вона узагальнюватиме інформацію про наші потреби та забезпечить механізм миттєвої відповіді наших партнерів", - зазначив Шмигаль.

Крім того, за його словами, учасники конференції ініціювали програму заміни 50 млн старих ламп на нові LED-лампи.