Енергетичний "Рамштайн": Україна залучила близько $1 млрд
18:19 13 грудня Київ, Україна
За підсумками енергетичного "Рамштайну", що відбувся в Парижі, Україна залучила близько мільярда доларів для проходження зими.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Україна залучила за підсумками міжнародної конференції "Солідарність з українським народом". З них половина – грантові засоби. Друга половина – товари, роботи, кредити, більшість із яких отримаємо ще цього року”, – написав він у Telegram.
За словами прем'єра, головний підсумок дня – цілком конкретна допомога Україні, щоб країна пройшла цю зиму з найменшими втратами.
"Створили дієву та ефективну платформу солідарності з Україною. Вона узагальнюватиме інформацію про наші потреби та забезпечить механізм миттєвої відповіді наших партнерів", - зазначив Шмигаль.
Крім того, за його словами, учасники конференції ініціювали програму заміни 50 млн старих ламп на нові LED-лампи.
"Закупівлю 30 млн профінансує Єврокомісія. Так зекономимо 1 ГВт електроенергії та знизимо дефіцит у мережі. Агресор не зможе занурити нас у холод і темряву. За підтримки наших друзів вистоїмо. Щиро вдячний Франції та особисто президенту Макрону за єднання партнерів на допомогу Україні", - зазначив прем'єр.
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