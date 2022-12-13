Енергетичний "Рамштайн": Шмигаль та Гроссі обговорили демілітаризацію ЗАЕС

14:22 13 грудня Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі 13 грудня у Парижі, де сьогодні розпочався енергетичний "Рамштайн", обговорили шляхи демілітаризації Запорізької АЕС.

"Проговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС. Наголосив, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії росії щодо української станції", - зазначив Шмигаль.

Демілітаризація Запорізької АЕС – пункт №1 "мирного плану" президента Зеленського, додав Шмигаль. Як повідомив глава українського уряду, місія МАГАТЕ фіксуватиме обстріли на ЗАЕС.



Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській та Чорнобильській АЕС.

"Це значно підвищить технічну та технологічну безпеку з метою убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема, обстріли з боку російського агресора", - зазначив Шмигаль.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон також повідомив про переговори щодо виведення важкого озброєння із ЗАЕС.

"Нам вдалося захистити Чорнобиль і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними", – сказав він, повідомляє France 24.

Енергетичний "Рамштайн" у Парижі

13 грудня у Парижі відбувається Міжнародна конференція "Солідарність з українським народом", або енергетичний "Рамштайн". Це перша зустріч у подібному форматі, механізм відбувається за прикладом "Рамштайну" — так називають зустрічі країн-союзників щодо надання військової підтримки Україні.



Мета – створити координаційний механізм з енергетичного відновлення України після атак росії на критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.



Співорганізатори – президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков очолюють українську делегацію. Також на саміті присутня перша леді Олена Зеленська.

Саміт енергетичного "Рамштайну" покликаний допомогти українському народу "витримати цю зиму", зазначив Макрон. За його словами, на прохання президента Зеленського, за столом "Рамштайну" зберуться представники багатьох країн, деякі з яких "іноді мали віддалену роль і не були у центрі підтримки та допомоги" Україні. Вони обговорять надання генераторів, допомогу в ремонті об'єктів інфраструктури та освітленні.